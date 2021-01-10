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Ceyhan’da gazeteciler günlerini kutladı

10.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Ceyhan’da gazeteciler günlerini kutladı

Çalışan Gazeteciler Günü, Ceyhan’da düzenlenen etkinlikle kutlandı.Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ceyhun Özer, Onursal Başkan Şahin Özer ve Aktif Gazeteciler Derneği (AGD) Başkanı Osman Yavuz ile yönetim kurulu üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü buruk kutladıklarını belirten Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ceyhun Özer, “Covid-19 hastalığı nedeniyle bu özel günümüzü buruk ve az sayı ile kutluyoruz.

Çalışan Gazeteciler Günü, Ceyhan’da düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ceyhun Özer, Onursal Başkan Şahin Özer ve Aktif Gazeteciler Derneği (AGD) Başkanı Osman Yavuz ile yönetim kurulu üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü buruk kutladıklarını belirten Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ceyhun Özer, “Covid-19 hastalığı nedeniyle bu özel günümüzü buruk ve az sayı ile kutluyoruz. Dünyanın başına bela olan korona virüs illeti yüzünden 13 gazetecimizi ve binlerce insanımızı kaybettik. Bu zor günleri kısa zamanda atlatarak güzel günlerde daha coşkulu kutlamayı yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm bu süreçte zorluklara inat mesleğini onurla, basın meslek ilkelerine bağlı, şantajdan uzak ancak şantaja da boyun eğmeden icra eden, halkın çıkarını gözeterek objektif haberciliğe imza atan basın mensuplarının varlığı bizler için gurur kaynağıdır. Mesleğini onurla sürdüren, halkın çıkarını gözeterek objektif haberciliğe imza atan tüm basın mensupları ve basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.

Ceyhan’da gazeteciler günlerini kutladı

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