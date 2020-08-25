Ceyhan’da mısır hasadı başladı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde mısır hasadı başladı. Ceyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Kenan Balkı, ürünün veriminde memnun olduklarını, geçen yıla oranla yüzde 10 oranında bir artış beklediklerini belirtti.

Adana’nın Ceyhan İlçesi Sirkeli mahallesinde 2020 yılı birinci ürün olarak ekilen mısırın hasadı başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ceyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Kenan Balkı, "Geçen yıl pamuk ve yer fıstığı ektiğimiz yerlere bu sene mısır ektik. Bu yıl tekrar mısır ektiğimiz yerlere oranla dekara en az 150-200 kilo fark atıyor. Fakat fiyatlardaki artışın çok daha iyi olmadığını söyleyebilirim. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızda en az yüzde 22, buğdayda yüzde 32 fındığa verdiği zam oranına göre bir zam bekledik. Yani mısırın şuan taban fiyatı şuanda bin 400, bin 450 lira olsaydı biz de emeklerimizin karşılığını biraz daha almış olurduk. Fakat geçen yıl bin 150 lira olan fiyatlar bu yıl bin 325 lira olarak açıklandı. Şuanda piyasada bin 330, bin 340 civarında gidiyor" şeklinde konuştu.

Son 15-20 gün içerisinde dövize gelen artıştan dolayı gübre fiyatlarına en az yüzde 20, yüzde 25 civarında zam yansıdığına dikkat çeken Meclis Başkanı Balkı, şöyle devam etti;

"Ürünü şubat, mart aylarında ekiyor, Ağustos’un Eylül’ün başında hasat ediyoruz. Biz, ürettiğimiz mahsule yılda bir kere zam alabiliyoruz. Fakat özellikle kimyevi gübreye son 1 ay içerisinde yüzde 20, 25 zam geldi. Onun için mısır fiyatlarının en azından bin 400, bin 450 lira açıklansa idi biz daha çok memnun olacaktık. Aynı şekilde önümüzde pamuk toplama hasadı da var. Pamuk girdileri de çok yükseldi. 2018 yılında 4 bin 500 liraya sattığımız kütlü pamuğu 2019’da yani 1 yıl sonra 3 bin liraya zor sattık. Bu yıl hala da pamuk piyasasının ne olacağı belli değil. Yani tarımla uğraşan bizim gibi Çukurova çiftçisi şuanda kör dövüşü gidiyoruz."

