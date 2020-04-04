Ceyhan’da seçimin yapılacağı salon dezenfekte edildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde mazbatası iptal edilen Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın yerine yarın meclis üyelerinin seçim yapacağı salon dezenfekte edildi.

5 Nisan Pazar günü Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Ceyhan Belediye Meclisi seçimleri öncesinde seçimin yapılacağı salon korona virüs salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Saat 14.00’te gerçekleştirecek seçim öncesinde salondaki koltuklar, masalar, seçim sandığı ve salonda bulunan diğer eşyalar Ceyhan Belediyesi’nin özel kıyafetli görevlileri tarafından dip bucak sterilize edildi.

Seçim esnasında da oy kullanacak meclis üyelerinin salona tek tek alınacağı, salonda bulunan görevlilere maske ve eldiven dağıtılacağı ve salgının yayılmasını önlemek amacı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterileceği bildirildi.

