YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Ceyhan’da seçimin yapılacağı salon dezenfekte edildi

Ceyhan’da seçimin yapılacağı salon dezenfekte edildi

ADANA HABERLERİ  | 04.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde mazbatası iptal edilen Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın yerine yarın meclis üyelerinin seçim yapacağı salon dezenfekte edildi.5 Nisan Pazar günü Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Ceyhan Belediye Meclisi seçimleri öncesinde seçimin yapılacağı salon korona virüs salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.Saat 14.00’te gerçekleştirecek seçim öncesinde salondaki koltuklar, masalar, seçim sandığı ve salonda bulunan diğer eşyalar Ceyhan Belediyesi’nin özel kıyafetli görevlileri tarafından dip bucak sterilize edildi.Seçim esnasında da oy kullanacak meclis üyelerinin salona tek tek alınacağı, salonda bulunan görevlilere maske ve eldiven dağıtılacağı ve salgının yayılmasını önlemek amacı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterileceği bildirildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde mazbatası iptal edilen Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın yerine yarın meclis üyelerinin seçim yapacağı salon dezenfekte edildi.
5 Nisan Pazar günü Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Ceyhan Belediye Meclisi seçimleri öncesinde seçimin yapılacağı salon korona virüs salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Saat 14.00’te gerçekleştirecek seçim öncesinde salondaki koltuklar, masalar, seçim sandığı ve salonda bulunan diğer eşyalar Ceyhan Belediyesi’nin özel kıyafetli görevlileri tarafından dip bucak sterilize edildi.
Seçim esnasında da oy kullanacak meclis üyelerinin salona tek tek alınacağı, salonda bulunan görevlilere maske ve eldiven dağıtılacağı ve salgının yayılmasını önlemek amacı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:47
İkindi
16:21
Akşam
19:10
Yatsı
20:27

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Belde Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Güneş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.