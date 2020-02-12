YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Ceyhan’ın altyapısı değişiyor

Ceyhan’ın altyapısı değişiyor

ADANA HABERLERİ  | 12.02.2020 17:05 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi’nin alt yapısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla değiştiriliyor.Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 270 kilometrelik altyapı çalışması için Adana Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar Daire Başkanlığı Su ve İnşaat Şube Müdürü Mustafa Karakütük ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.Yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Adana Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar Daire Başkanlığı Su ve İnşaat Şube Müdürü Mustafa Karakütük, “Ceyhan 1.

Ceyhan Belediyesi’nin alt yapısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla değiştiriliyor.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 270 kilometrelik altyapı çalışması için Adana Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar Daire Başkanlığı Su ve İnşaat Şube Müdürü Mustafa Karakütük ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Adana Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar Daire Başkanlığı Su ve İnşaat Şube Müdürü Mustafa Karakütük, “Ceyhan 1. Kısımda yer alan Esentepe, Yarsuat, Küçük Kırım, Altıocak, Sanayi Sitesi ve Belediye Evleri Mahallerinde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor. 2011’de çıkan yasa gereği insan sağlığını tehdit eden, kanser üreten asbest boruları değiştiriyoruz. Toplamda 100 km’lik altyapı çalışması tamamlandı” dedi.
Geriye kalan 170 kilometrelik altyapı çalışmasının Eylül ayında tamamlanacağını bildiren Karakütük, “Merkez mahallerde alt yapı sorunlarını gidermek için okulların kapanmasını bekliyoruz. Merkez mahallelerde şu anda altyapı çalışması yaparsak vatandaşlarımız mağdur olacaktır. Asfaltlama çalışmaları da biz altyapı sorununu çözdükten sonra yapılacak” dedi.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise Ceyhan Belediyesinin 1923 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Yıl 2020, altyapı çalışmasını Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar başlatıyor. Önümüzde zorlu bir süreç var. Hemşehrilerimin yıllardır asfalt beklediğini biliyorum. Ama biz de önceki yönetimlerin yaptığı gibi altyapı sorununu gidermeden asfaltı dökersek Ceyhan kanserli borulardan su içmeye devam eder. Yapılan yollar her su patlağında, her arızada yeniden kazılır. Bu köstebek yuvası gibi yollardan kurtulmak mümkün olmaz. Çalışmalar süresince hemşehrilerimin anlayış göstermesini rica ediyorum. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de biz gece gündüz demeden, soğuk, sıcak demeden Ceyhan için çalışıyoruz. Ama zamana, sabra ve anlayışa ihtiyacımız var. Bize kalan yoklukla, parasızlıkla, kötü mirasla Ceyhan’ın derdine derman olacağız ” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Adana Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
12:58
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Ayhan Eczanesi
Seyhan
Birlik Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Adana'da pastanedeki cinayet anı kamerada

Adana'da pastanedeki cinayet anı kamerada

Başkan Karalar’a Ordu’dan Teşekkür

Başkan Karalar’a Ordu’dan Teşekkür

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çete lideri yakayı ele verdi

Çete lideri yakayı ele verdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.