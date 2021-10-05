Ceylan Ertem Altın Kelebek Ödülleri adaylığından çekildi

Şarkıcı Ceylan Ertem Altın Kelebek Ödülleri'nde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ertem, çekilme gerekçesi olarak, "Hem hayat görüşüme, hem yıllardır oluşturmaya ve kollamaya çabaladığım duruşuma oldukça ters yapıda olduğunu bildiğimden, Hürriyet Gazetesinin (ve bu tür gerçekliği sisli olan yarışmaların) temsil ettikleri ve etmedikleri sebepleriyle, bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, bende çekiliyorum" dedi.

Ertem'in açıklamaları şöyle:

“En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı” gibi dallarda aday olduğumu öğrendiğim Altın Kelebek Ödüllerinden, hem hayat görüşüme, hem yıllardır oluşturmaya ve kollamaya çabaladığım duruşuma oldukça ters yapıda olduğunu bildiğimden, Hürriyet Gazetesinin (ve bu tür gerçekliği sisli olan yarışmaların) temsil ettikleri ve etmedikleri sebepleriyle, bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, bende çekiliyorum.

“En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı”

gibi dallarda aday olduğumu öğrendiğim Altın Kelebek Ödüllerinden,

hem hayat görüşüme,

hem yıllardır oluşturmaya ve kollamaya çabaladığım duruşuma oldukça ters yapıda olduğunu bildiğimden, — ceylan ertem (@ceylan_peace) October 4, 2021

Magazin gazetcileri ödül töreninde aldığım ödülü tutuklu gazeteci dostlarıma adamıştım, derin sessizlik yaşanmış ardından bir çok köşe yazarı tarafından eleştirilmiştim.Benim değil, mevzu ile ilgili onların tüm gece ses vermeleri gerekirken,ses vereni topa tutmayı tercih etmişlerdi"



