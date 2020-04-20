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Ceylanpınar’da sokak hayvanları unutulmadı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki sivil toplum kuruluşları Covid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için harekete geçti.Ceylanpınar’da faaliyet yürüten bazı STK’lılar sokak kısıtlaması olduğu Cumartesi ve Pazar günleri sokak hayvanlarına mama ve yem vererek beslenmelerini sağladı.

Ceylanpınar’da sokak hayvanları unutulmadı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki sivil toplum kuruluşları Covid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için harekete geçti.
Ceylanpınar’da faaliyet yürüten bazı STK’lılar sokak kısıtlaması olduğu Cumartesi ve Pazar günleri sokak hayvanlarına mama ve yem vererek beslenmelerini sağladı. Ceylan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hasan Teker, dernek üyesi gönüllü arkadaşlarla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması olan Cumartesi ve Pazar günleri sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma yaptıkları söyledi. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasında kedi ve köpek maması ile su kaplarıyla su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Teker, vatandaşlardan kapı önlerine gerek yemek artıkları olsun gerekse koyacakları su kaplarıyla sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sunacaklarını ifade etti.

Ceylanpınar’da sokak hayvanları unutulmadı

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