Samsun’un Bafra ilçesinde "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi’nde alınan duyum üzerine uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından aranan Bafra Açık Cezaevi firarisi İ.E.Ç. ikametine girmeye çalıştığı esnada yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Bafra Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden şahısla alakalı ilçe merkezinde 3 ayrı adreste Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonucu toplam 99 adet ekstazi olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

