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Cezaevi firarisi yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 29.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevi firarisi tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç kısa sürede yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevi firarisi tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç kısa sürede yakalandı. Araç içerisinde bulunan O.E.’nin yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Gül Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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