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  4. Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit ederek aracını çalınca tekrar hapse girdi

Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit ederek aracını çalınca tekrar hapse girdi

İHA İHA
21.05.2024 15:25
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Afyonkarahisar’da cezaevinden çıktıktan sonra boşanmak üzere olduğu eşini tehdit edip aracını çalan şahıs polisin takibi sonrası gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, karakola giden M.A. isimli kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi A.A.’nın kendisini sürekli tehdit ettiğini, kendisinden boşanmak istemediğini, eğer boşanırsa kendisini öldüreceğini söyleyerek darp ettiğini, ayrıca arabasını alarak kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları başarılı takiple A.A. isimli şahsı çaldığı araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler bir tabanca, 50’ye yakın mermi ele geçirdi. Olay sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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