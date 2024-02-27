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Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı

İHA İHA
27.02.2024 10:04
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Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına 2016’dan beri para yatırdıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin (MLKP-TKP/ML-MKP) cezaevleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Marmara bölgesindeki cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak kalan örgüt mensuplarına 16 şüphelinin, 1 Ocak 2016’dan bugüne kadar herhangi bir akrabalık bağı olmamasına rağmen para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul’da düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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