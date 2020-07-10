Cezayirli futbolcuya "sokakta mastürbasyon" nedeniyle hapis

Fransa'nın Angers takımında forma giyen futbolcu Farid El Melali, sokak ortasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle hapis cezası aldı.
Kanat oyuncusu daha önce Mayıs ayında da aynı sebepten dolayı hapis cezası almıştı.
Sokakta evleri bulunan komşuları tarafından polise şikayet edilen oyuncu, bu sebeple göz altına alındı. 22 yaşındaki El Melali, özür dilese de daha önce de aynı olaya imza atan futbolcu ceza almaktan kurtulamayacak.
Konu hakkında konuşan Angers takımı CEO'su Fabrice Favetto-Bon yaptığı açıklamada; "El Melali ile konuştuk ve özürlerini dinledik. Davranışları, bu kulübün değerleri ile hiç uyuşmuyor." dedi.
Farid El Melali'nin, bu olaydan dolayı hapis cezası almasının yanı sıra 15 bin avro civarında da para cezası alması bekleniyor. (Sporx)
Falcao'da büyük kriz! Hiçe saydı ve ortalık karıştı...
Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değiştirildi
Fenerbahçe'de yeni transfer!
Salomon Kalou'nun yeni takımı belli oldu
Tepki gösterdi! ''3 oyuncu evde, 2 oyuncu yemekte...''
''Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz''
Güzel spikerin seksi tanıtımı olay oldu!
Burak ve Gökhan'ın son durumlarını açıkladı!
Rakibinin kolunu ısırdı, büyük ceza yedi!
Hüseyin Çimşir problemi söyledi
Okuyucu Yorumları 1 yorum