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Challengers filmiyle gündemdeydi! Zendaya öpüşme sorusuna kızdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 09:20
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Başarılı oyuncular arasında yer alan ve son dönemde adından sık sık söz ettiren Zendaya Zendaya, kendisine sorulan öpüşme sorusuna tepki göstererek, "Eğer burada başka birisi, bir erkek oyuncu olsaydı, muhtemelen bu soruyu soramazdın" dedi.

Challengers filmiyle gündemdeydi! Zendaya öpüşme sorusuna kızdı

Euphoria'nın yıldızı Zendaya, bir aşk üçgeninin anlatıldığı Challengers filmiyle gündemdeydi.

Luca Guadagnino’nun yeni filmi "Challengers"ın (Rekabet) başrollerinden biri olan Zendaya, Jake Hamilton’ın sunduğu "Jake’s Take" podcastinde sorulan bir soruya tepki gösterdi.

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"BU İŞİMİN BİR PARÇASI"

Play Tuşu'nun aktardığına göre, filmdeki başrol partnerleri olan Mike Faist ve Josh O’Connor’la olan öpüşme sahneleri sorulan Zendaya, bu soruların neden erkek oyunculara değil de kadın oyunculara sorulduğunu söyledi.

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Zendaya, "Diğer aktörlere bunu sormadığını düşünüyorum. Eğer burada başka birisi, bir erkek oyuncu olsaydı, muhtemelen bu soruyu soramazdın. Ama evet, bu benim işimin bir parçası. Ve sanırım insanların işimizi yanlış algılamasına rağmen bu, işimin tamamen normal bir parçası. Bu durum… Tuhaf. Bir yandan da bu konuyu gündeme getirdiğin için teşekkürler. Dediğim gibi bu çok tuhaf" ifadelerini kullandı.


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