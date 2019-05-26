Charlize Theron'dan samimi sözler: Bekarım ve...

Oscar ödüllü Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron, 2015 yılında ünlü oyuncu Sean Penn’den ayrıldıktan sonra kendini çocuklarına adamıştı.

Sean Penn’den ayrıldıktan sonra yeni bir ilişkiye başlamamayı tercih eden Theron, hayalindeki erkeği anlattı.

İki çocuk evlat edindikten sonra ilişki yaşamama kararı alan fakat artık buna hazır olduğunu söyleyen Theron, “Yıllardır bekarım ve artık şaşırtıcı bir şekilde birileriyle çıkmaya hazırım. Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerek” dedi.

Sakallı erkeklerden hoşlandığını dile getiren Theron, “Benim obsesif kişiliğime ayak uydurması gerek. Örneğin sabahları 04.00’te kalkıyorum, spor yapıyorum. Bununla uyumlu biri olması gerek” açıklamasında bulundu.

