Charlotte Hornets, Toronto Raptors'ı 115-114 yendi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 2'ncisi Toronto Raptors'ın play-off potasına girme mücadelesi veren Charlotte Hornets'i ağırladığı karşılaşma, sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu.

Bitime 3.1 saniye kala 114-112 gerideki Hornets, topu rakip sahadan oyuna soktu. Pası kendi yarı sahasında kontrol edebilen Jeremy Lamb, uzak mesafeden attığı basketle Hornets'ın maçı 115-114 kazanmasını sağladı.

Hornets'ta Dwyane Bacon 20 sayı, Kemba Walker 15 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, maçın kahramanı Lamb de 13 sayı üretti.

Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 28 sayı, 9 ribaunt ve Pascal Siakam'ın 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

TÜRK DERBİSİNDE ERSAN GÜLDÜ

Milli basketbolcular Ersan İlyasova ile Cedi Osman'ın oynadığı takımlar karşılaştı. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı sahasında 127-105 yendi.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ersan da 2 sayı, 2 ribauntla oynadı.