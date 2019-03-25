SPOR

Charlotte Hornets, Toronto Raptors'ı 115-114 yendi

NBA HABERLERİ  | 25.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, Toronto Raptors'ı Jeremy Lamb'in orta sahadan attığı basketle 115-114 mağlup etti.

Charlotte Hornets, Toronto Raptors'ı 115-114 yendi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 2'ncisi Toronto Raptors'ın play-off potasına girme mücadelesi veren Charlotte Hornets'i ağırladığı karşılaşma, sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu.

Bitime 3.1 saniye kala 114-112 gerideki Hornets, topu rakip sahadan oyuna soktu. Pası kendi yarı sahasında kontrol edebilen Jeremy Lamb, uzak mesafeden attığı basketle Hornets'ın maçı 115-114 kazanmasını sağladı.

Hornets'ta Dwyane Bacon 20 sayı, Kemba Walker 15 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, maçın kahramanı Lamb de 13 sayı üretti.

Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 28 sayı, 9 ribaunt ve Pascal Siakam'ın 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

TÜRK DERBİSİNDE ERSAN GÜLDÜ

Milli basketbolcular Ersan İlyasova ile Cedi Osman'ın oynadığı takımlar karşılaştı. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı sahasında 127-105 yendi.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ersan da 2 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Cavaliers'ta Kevin Love 20 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadı.

SONUÇLAR

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-124

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 127-105

Indiana Pacers-Denver Nuggets: 124-88

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-115

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 90-113

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 96-115

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 121-114

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 111-106


'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Harden'dan Spurs potasına 61 sayıHarden'dan Spurs potasına 61 sayı
Warriors sahasında farklı kazandı Warriors sahasında farklı kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Charlotte Hornets toronto raptors NBA Jeremy Lamb

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Elemelere damga vuran F.Bahçeli!

Elemelere damga vuran F.Bahçeli!

Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükleri istiyorum'

Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükleri istiyorum'

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

NBA'de yumruk yumruğa kavga

NBA'de yumruk yumruğa kavga

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Obradovic ve NBA bombası

Obradovic ve NBA bombası

Lebron, Jordan'ı geçti

Lebron, Jordan'ı geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Charlotte Hornets, Toronto Raptors'ı 115-114 yendi

NBA'de çılgın son! Orta sahadan attı

James Harden'dan San Antonio Spurs potasına 61 sayı

Harden'dan Spurs potasına 61 sayı

Golden Warriors sahasında farklı kazandı

Warriors sahasında farklı kazandı

James Harden'ın 57 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi

Ben Simmons Will Connolly'ye destek verdi

'Yumurta Çocuk'a NBA'den destek

Houston Rockets, Harden ile kazanmaya devam ediyor

Rockets, Harden ile kazanmaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.