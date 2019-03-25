Charlotte Hornets, Toronto Raptors'ı 115-114 yendi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 2'ncisi Toronto Raptors'ın play-off potasına girme mücadelesi veren Charlotte Hornets'i ağırladığı karşılaşma, sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu.
Bitime 3.1 saniye kala 114-112 gerideki Hornets, topu rakip sahadan oyuna soktu. Pası kendi yarı sahasında kontrol edebilen Jeremy Lamb, uzak mesafeden attığı basketle Hornets'ın maçı 115-114 kazanmasını sağladı.
Hornets'ta Dwyane Bacon 20 sayı, Kemba Walker 15 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, maçın kahramanı Lamb de 13 sayı üretti.
Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 28 sayı, 9 ribaunt ve Pascal Siakam'ın 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
TÜRK DERBİSİNDE ERSAN GÜLDÜ
Milli basketbolcular Ersan İlyasova ile Cedi Osman'ın oynadığı takımlar karşılaştı. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı sahasında 127-105 yendi.
Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ersan da 2 sayı, 2 ribauntla oynadı.
Cavaliers'ta Kevin Love 20 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadı.
SONUÇLAR
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-124
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 127-105
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 124-88
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-115
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 90-113
Boston Celtics-San Antonio Spurs: 96-115
Golden State Warriors-Detroit Pistons: 121-114
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 111-106
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