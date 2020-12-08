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Charlton Kadın Futbol Takımı'nın futbolcusu Madelene Wright, takımdan kovuldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.12.2020 19:01 | Son Güncelleme

Charlton Kadın Futbol Takımı'nın futbolcusu Madelene Wright karıştığı skandallar sonucu takımından kovuldu. Güzel futbolcunun içinde uyuşturucu gaz olan balonların kullanıldığı partiye katıldığı tespit edildi.

Charlton Kadın Futbol Takımı'nın futbolcusu Madelene Wright, takımdan kovuldu

Instagram'dan paylaştığı videolarla gündemden düşmeyen kadın futbolcu Madelene Wright, son skandalından sonra eleştirilerin hedefi oldu.Genç futbolcu daha önce direksiyondayken şampanya içip videoya almıştı.Bu görüntü çok eleştirilirken bu kez bir arkadaşının küçük bir köpeğe araba kullandırttığı video ortaya çıktı.

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Son olarak da Madelene'in içinde uyuşturucu gaz olan balonların kullanıldığı partiye katıldığı tespit edilince kovuldu.Charlton'dan yapılan açıklamada "Kulüp olarak videodan haberimiz oldu. Takım değerleriyle bağdaşmayan görüntüler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncu çok pişman ama şimdi takımdan gönderildi. Kulüp olarak böyle davranışların kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz. Her şeye rağmen oyuncularımız bizim için değerlidir. Kendisi de bir desteğe ihtiyacı olduğunda bize ulaşabilir" denildi.

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