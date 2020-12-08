Adem Ljajic'in kötü performansının sebebi Stanija Dobrojevic!

Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen Ljajic'in neden kötü oynadığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından sık sık eleştirilen tecrübeli oyuncunun performansının düşük olmasının sebebi ayrılık...

O FOTOĞRAFTAN SONRA AYRILDILAR!

Instagram'da kendini 'Sırp bombası' olarak tanıtan 35 yaşındaki fenomen, ülkesinde bir hayli meşhur.Big Brother benzeri bir programda yarışarak ilk kez adını duyuran ve bu programda verdiği müstehcen görüntülerle ülke gündemini meşgul eden isim, şimdilerde sosyal medyada ününe ün katıyor. Adem Ljajic'in bu paylaşımlardan rahatsız olduğunu ve bu sebeple ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Ayrıldıktan sonra bir türlü eski performansını yakalayamayan Sırp oyuncu bir hayli eleştiriliyor.

AYRILDIKTAN SONRA TOPARLAYAMADI

Beşiktaş'ta Ljajic'in ayrılık sonrası performansı etkilendi. Duygusal kişiliği ile ön plana çıkan yıldız oyuncu Beşiktaş'ta yokları oynuyor. Bu sezon henüz istenilen düzeyde olmayan orta saha oyuncusunun kötü performansının nedeni ayrılık olduğu öğrenildi. Yakın çevresinden gelen haberlere göre ayrıldıktan sonra kendini sosyal hayattan soyutlayan yıldız oyuncu antrenmanlarda da mutsuz görüntüsü dikkat çekiyor.