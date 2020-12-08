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Adem Ljajic'in kötü performansının sebebi Stanija Dobrojevic!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.12.2020 18:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta performansı sık sık eleştirilen Adem Ljajic'in neden kötü oynadığı ve kadroya alınmadığı ortaya çıktı. Stanija Dobrojevic ile ayrıldıktan sonra psikolojisini toparlayamayan Ljajic'in kötü performansının kaynağı ayrılık olduğu öğrenildi.

Adem Ljajic'in kötü performansının sebebi Stanija Dobrojevic!

Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen Ljajic'in neden kötü oynadığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından sık sık eleştirilen tecrübeli oyuncunun performansının düşük olmasının sebebi ayrılık...

O FOTOĞRAFTAN SONRA AYRILDILAR!

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Instagram'da kendini 'Sırp bombası' olarak tanıtan 35 yaşındaki fenomen, ülkesinde bir hayli meşhur.Big Brother benzeri bir programda yarışarak ilk kez adını duyuran ve bu programda verdiği müstehcen görüntülerle ülke gündemini meşgul eden isim, şimdilerde sosyal medyada ününe ün katıyor. Adem Ljajic'in bu paylaşımlardan rahatsız olduğunu ve bu sebeple ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Ayrıldıktan sonra bir türlü eski performansını yakalayamayan Sırp oyuncu bir hayli eleştiriliyor.

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AYRILDIKTAN SONRA TOPARLAYAMADI

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Beşiktaş'ta Ljajic'in ayrılık sonrası performansı etkilendi. Duygusal kişiliği ile ön plana çıkan yıldız oyuncu Beşiktaş'ta yokları oynuyor. Bu sezon henüz istenilen düzeyde olmayan orta saha oyuncusunun kötü performansının nedeni ayrılık olduğu öğrenildi. Yakın çevresinden gelen haberlere göre ayrıldıktan sonra kendini sosyal hayattan soyutlayan yıldız oyuncu antrenmanlarda da mutsuz görüntüsü dikkat çekiyor.

ELİ CEBİNDE ISINDI

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Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Başakşehir’i konuk ettiği maç öncesi Ljajic geceye damga vurmuştu.Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Sırp futbolcunun ellerini cebinden çıkarmadan ısınması taraftarları kızdırmıştı.Ljajic, geçtiğimiz haftalarda da ellerini arkaya bağlayarak antrenman yapmıştı. Bu sezon henüz hiç skor katkısı yapamayan 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor.

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