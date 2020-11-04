Chelsea'de Kai Havertz koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer edilen 21 yaşındaki Alman oyuncuya yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Havertz'in kendini karantinaya aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.
Bu sezon Chelsea formasıyla 7 karşılaşmada görev alan Havertz, 1 kez ağları sarstı.
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