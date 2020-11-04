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Chelsea'de Kai Havertz koronavirüse yakalandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.11.2020 22:50 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Kai Havertz'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Chelsea'de Kai Havertz koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer edilen 21 yaşındaki Alman oyuncuya yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Havertz'in kendini karantinaya aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.

Bu sezon Chelsea formasıyla 7 karşılaşmada görev alan Havertz, 1 kez ağları sarstı.

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