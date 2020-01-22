ÖZET | Chelsea 2-2 Arsenal (İngiltere Premier Lig)

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Chelsea, orta sıralarda yer alan Arsenal'i ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 28. dakikada penaltıdan Jorginho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede Arsenal, 63. dakikada Gabriel Martinelli'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Chelsea'nin 84. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle yeniden öne geçtiği karşılaşmada, Arsenal, 87. dakikada Hector Bellerin ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Arsenal'de Mesut Özil, ilk 11'de başladığı maçın 55. dakikasında yerini Matteo Guendouzi'ye bıraktı. David Luiz ise 26. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek Arsenal'i 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Chelsea puanını 40'a, Arsenal ise 30'a çıkardı.

(AA)

