SPOR

Chelsea'nin yıldızı Danny Drinkwater alkollü şekilde kaza yapınca gözaltına alındı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.04.2019 10:49 | Son Güncelleme

Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Danny Drinkwater önceki gece bir parti çıkışı alkollü araç kullanırken kaza yaptı.

Seyir halindeki araca çarptı...

Partiden alkollü ayrıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Danny Drinkwater, geçtiğimiz gece gözaltına alındı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Danny Drinkwater, geçtiğimiz gece gözaltına alındı.

Orta sahada forma giyen Danny Drinkwater, eğlendiği partiden alkollü bir şekilde ayrıldı ve trafiğe çıktı.

Orta sahada forma giyen Danny Drinkwater, eğlendiği partiden alkollü bir şekilde ayrıldı ve trafiğe çıktı.

Danny Drinkwater yanındaki 2 kadınla birlikte yer aldığı araçla trafik kazası yaptı.Chelsea'den de yapılan açıklamada durumdan haberdar oldukları ve gerekli açıklamayı yapacakları belirtildi.

Danny Drinkwater yanındaki 2 kadınla birlikte yer aldığı araçla trafik kazası yaptı.Chelsea'den de yapılan açıklamada durumdan haberdar oldukları ve gerekli açıklamayı yapacakları belirtildi.

Drinkwater'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilirken, polis ekiplerinin 29 yaşındaki futbolcuyu gözaltına aldığı belirtildi.

Drinkwater'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilirken, polis ekiplerinin 29 yaşındaki futbolcuyu gözaltına aldığı belirtildi.

Gece hayatı ile sürekli gündem olan Drinkwater geçtiğimiz hafta yine bir parti çıkışı alkollü şekilde taksiye binerken görüntülenmişti.

Gece hayatı ile sürekli gündem olan Drinkwater geçtiğimiz hafta yine bir parti çıkışı alkollü şekilde taksiye binerken görüntülenmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chelsea İngiltere Premier Lig Danny Drinkwater

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chelsea'nin yıldızı Danny Drinkwater alkollü şekilde kaza yapınca gözaltına alındı!

Chelsea'nin yıldızı alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Chelsea'yi West Ham karşışında Eden Hazard sırtladı!

Chelsea'yi Eden Hazard sırtladı!

Mesut Özil Marco Silva'ya montunu fırlattı

Mesut Özil İngiltere'yi karıştırdı!

Watford, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi

FA Cup'ta finalin adı belli oldu

Everton 1 - 0 Arsenal (Premier Lig)

Arsenal'e Everton darbesi!

Manchester City, Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi

Jesus City'yi finale taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.