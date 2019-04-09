Chelsea'nin yıldızı Danny Drinkwater alkollü şekilde kaza yapınca gözaltına alındı!

Orta sahada forma giyen Danny Drinkwater, eğlendiği partiden alkollü bir şekilde ayrıldı ve trafiğe çıktı.

Danny Drinkwater yanındaki 2 kadınla birlikte yer aldığı araçla trafik kazası yaptı.Chelsea'den de yapılan açıklamada durumdan haberdar oldukları ve gerekli açıklamayı yapacakları belirtildi.