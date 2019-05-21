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Chelsea Olivier Giroud'nun sözleşmesini bir yıl uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

FIFA'nın şubat ayında iki dönem transfer yapmama cezası verdiği Chelsea, golcü oyuncusu Olivier Giroud'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Fransız oyuncu ile 2019-20 sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandı.

Chelsea Olivier Giroud'nun sözleşmesini bir yıl uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Fransız futbolcu Olivier Giroud'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Chelsea Kulübü, 32 yaşındaki forvet Giroud'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Giroud, Ocak 2018'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 62 maça çıktı ve 17 gol attı.

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chelsea olivier giroud

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