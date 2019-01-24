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Chelsea ve Manchester United, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.01.2019 20:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’a Chelsea ve Manchester United’ın talip olduğu iddia edildi.

Chelsea ve Manchester United, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor

Fenerbahçe’de gelecek vadeden 15 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz Chelsea ve Manchester United’ın radarında.

İngiliz The Sun Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre, Chelsea ve United’ın İzmir’de düzenlenen Ege Kupası’nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz’ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe chelsea Manchester United Ömer Faruk Beyaz

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