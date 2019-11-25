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Chivas - Veracruz maçında kaleden kaleye gol (Jose Rodriguez gol izle)

FUTBOL HABERLERİ  | 25.11.2019 10:40 | Son Güncelleme

Meksika Ligi'nde oynanan Chivas - Veracruz maçına kaleci Jose Rodriguez'in son anlarda attığı gol damga vurdu.

Meksika Ligi’nin 18. haftasında oynanan Chivas-Veracruz maçı sahalarda ender görülen bir gole sahne oldu.

Veracruz’un kalecisi Sebastian Roca’yı önde gören Jose Rodriguez, etkili bir degajla topu rakip kaleye doğru gönderdi. Kaleye doğru yönelen top, yerden de sekip şiddetlendi ve ağlarla buluştu.

Jose Rodriguez'in takımının 3-1'lik galibiyetini ilan eden bu golü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Chivas - Veracruz jose rodriguez Sebastian Roca

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bizde olsa hakem golü iptal eder kaleden kaleye gol mu olur diye yalansa yalan diyin
yalan
Yalan tabii ki saçmalama.
ama harika yaaa.karşı tarafa büyük şok
yılda bir olıiuyor böyle şeylerr
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