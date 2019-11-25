Chivas - Veracruz maçında kaleden kaleye gol (Jose Rodriguez gol izle)

Meksika Ligi’nin 18. haftasında oynanan Chivas-Veracruz maçı sahalarda ender görülen bir gole sahne oldu.
Veracruz’un kalecisi Sebastian Roca’yı önde gören Jose Rodriguez, etkili bir degajla topu rakip kaleye doğru gönderdi. Kaleye doğru yönelen top, yerden de sekip şiddetlendi ve ağlarla buluştu.
Jose Rodriguez'in takımının 3-1'lik galibiyetini ilan eden bu golü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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