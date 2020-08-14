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CHP Ankara’dan Polatlı sonrası Haymana çıkarması

ANKARA HABERLERİ  | 14.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Ankara İl Örgütü, Polatlı ilçesinin ardından bu hafta da Haymana ilçesinde İl Yönetimi Genişletilmiş Toplantısı’nı gerçekleştirerek, esnaf ziyareti yaptı.İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımları ile Haymana’da gerçekleştirilen CHP Ankara İl Yönetimi Genişletilmiş Toplantısı’na İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Ankara İl Örgütü, Polatlı ilçesinin ardından bu hafta da Haymana ilçesinde İl Yönetimi Genişletilmiş Toplantısı’nı gerçekleştirerek, esnaf ziyareti yaptı.
İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımları ile Haymana’da gerçekleştirilen CHP Ankara İl Yönetimi Genişletilmiş Toplantısı’na İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda Akıllı, Haymana ilçesinin sorunlarını dinlemek, yerinde görmek ve CHP olarak çözüm önerilerimizi anlatmak üzere geldiklerini belirtti. CHP Haymana İlçe Başkanı Kasım Koç ise konuşmasında köylerin yol sorununa ve özellikle bağlantı yollarının yapılmamış olmasının ilçe ekonomisine yaptığı olumsuz etkilerini belirtti.
Toplantı sonrası CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Murat Emir, Gamze Şengel Taşçıer’in katılımları ile birlikte Haymana ilçesinde esnafları ziyaret eden CHP heyeti sonrasında ise muhtarları ziyaret ederek sorunlarını birinci ağızdan dinlediler.

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