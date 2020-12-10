CHP Aydın İl Başkanı Çankır’dan, İnsan Hakları Günü açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın mensuplarına açıklamada bulundu.

CHP Aydın İl Başkanı Çankır yaptığı açıklamada, “Sahip olduğumuz hakların kilometre taşı olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 72. yılındayız. Beyannamenin kabulünün yıldönümünde, ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğunu söyleyebilmekten, Kovid-19 salgınında sağlıklı yaşam hakkımızı kullanabilmekten ne yazık ki çok uzağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan ve 37. Olağan Kurultay delegelerinin tamamı tarafından imzalanan ‘2. Yüzyıla Çağrı’ beyannamesini hatırlatan Çankır, “İktidarımız döneminde; Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecektir. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için; başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri ile mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir. Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın-erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir” diye konuştu.