CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Kongresinde yapılan seçimle yeni başkan Recep Taşel oldu.

CHP İl Kongresinde 4 adayın yarıştığı seçim heyecanında kazanan Recep Taşel oldu. Yapılan seçim sonuçlarına göre, Recep Taşel 302, Abdülkadir Adar 219 oy alırken, Ali Ünal 38, Metin Tomsuk ise 9 oy aldı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından il başkanlığı kesinleşen Taşel’i eski başkan Abdülkadir Adar tebrik etti.

Taşel, Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve Sanayi Odası Meclis üyeliği de yapmıştı.

