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CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.02.2020 15:22 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Kongresinde yapılan seçimle yeni başkan Recep Taşel oldu.CHP İl Kongresinde 4 adayın yarıştığı seçim heyecanında kazanan Recep Taşel oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Kongresinde yapılan seçimle yeni başkan Recep Taşel oldu.
CHP İl Kongresinde 4 adayın yarıştığı seçim heyecanında kazanan Recep Taşel oldu. Yapılan seçim sonuçlarına göre, Recep Taşel 302, Abdülkadir Adar 219 oy alırken, Ali Ünal 38, Metin Tomsuk ise 9 oy aldı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından il başkanlığı kesinleşen Taşel’i eski başkan Abdülkadir Adar tebrik etti.
Taşel, Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve Sanayi Odası Meclis üyeliği de yapmıştı.

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