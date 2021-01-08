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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Uşak'ta basın toplantısı düzenledi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Uşak'ta basın toplantısı düzenledi:

08.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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"CHP, dostlarıyla birlikte güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi sizlerle birlikte hayata geçirecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP, dostlarıyla birlikte güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi sizlerle birlikte hayata geçirecek." dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Karaca, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim istediklerini vurgulayan Karaca, "Vatandaşlarımızın haklarını, özgürlüklerini ellerinden alarak, sandıktan vatandaşımızın 'düşün yakamızdan' diyeceği günü kaçıramazsınız. Sandığı bu milletin önünden kaçıramazsınız. Getireceksiniz o sandığı ve en kısa sürede bu millet yaptıklarınızın hesabını o sandıkta soracak." diye konuştu.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde bir başarı yakalandığını aktaran Karaca, CHP'nin iktidara geldiğini savundu. Gülizar Biçer Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, dostlarıyla birlikte güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi sizlerle birlikte hayata geçirecek. O gün Cumhuriyetimizin 100. yılında, emin olun o 100. yıl balosunu Ankara Çankaya'da güçlendirilmiş parlamenter demokraside, partisiz Cumhurbaşkanı imzasıyla özgürlüklerin, demokrasinin nefes aldırdığı bir Türkiye'de, sağlıklı yönetilen, hesap verebilen şeffaf bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. O 100. yılda, 100. yıl türkülerini, özgürlük türkülerini hep birlikte söyleyeceğiz."

Karaca, açıklamalarının ardından CHP'ye üye olan bazı partililere rozetlerini taktı.

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