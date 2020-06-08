CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal: "Sıcak hava narenciye ve zeytine zarar verdi"

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, mayıs ayındaki yüksek sıcaklıkların tarım alanlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle Akdeniz Bölgesi'ndeki narenciye ürünleri ve zeytinde ciddi hasarlar oluştu." dedi.

Sarıbal, partisinin il başkanlığında düzenlendiği basın toplantısında, tarımdaki gelişmeleri değerlendirdi.

Sıcak havanın, tarım alanlarında hasara yol açtığını ifade eden Sarıbal, şöyle konuştu:

"15-25 Mayıs'ta çok büyük bir coğrafyayı, hemen hemen ülkemizin her tarafını etkileyen, Afrika'dan gelen sıcakların yaşandığını gördük. Özellikle Akdeniz Bölgesi'ndeki narenciye ürünleri ve zeytinde ciddi hasarlar oluştu. Hasarın nedeni de sıcakların bitkilerin döllenme sırasında olmasıydı."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle çeşitli illerdeki üreticilerle görüşeceklerini belirten Sarıbal, "Doğal afetlerin yaşandığı illerden 20'sine arkadaşlarımız görevlendirmeyle gidecek. 15 Haziran'a kadar bu süreç tamamlanacak. Bugünlerde meydana gelmiş doğal afetlerle ilgili bir Türkiye haritası çıkarmış olacağız. Hem ürünlerin hem de çiftimizin durumunu göreceğiz." diye konuştu.

Sarıbal, toplantının ardından parti yöneticileriyle görüştü.

