CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in 2. yüzyılında güzel Cumhuriyet'imizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Zaten demokrasiyle taçlandıracak olanlar da Millet İttifakı'nın temel aktörleridir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da düzenlenen EXPO 2021 Hatay Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın sadece Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hatay'ın, inançların ve kültürlerin bir anlamda merkezi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 1 Nisan'da Hatay'da yapılacak programa da katılmayı arzu ettiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay kültürünü teneffüs etmek, yemeklerini tatmak ve yapılan çalışmaları yerinde görmek istediklerini aktardı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın, Hatay'ın tarihi, kültürü ve sanayisine kadar tüm detaylarını anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Başkan, yaklaşık 900 bin Suriyeliye de baktıklarını ve Suriye'de yaşanan dramın Hatay'a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Sayın Başkan'ım, şöyle bir sözümüz var, en geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz.

Elbette ki onlar gidecekler, kendi topraklarında babalarının, dedelerinin, atalarının topraklarında üretmek çalışmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyecekledir. Bunun altyapısını oluşturacağız inşallah. Ve göreceksiniz Hatay, eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak."

- "Cumhuriyet'imizi, demokrasiyle taçlandıracağız"

Kılıçdaroğlu, Hatay'ın tarihi, coğrafyası, kültürü ve ticaretiyle olağanüstü zenginliklere sahip olduğunun altını çizdi.

Hatay'ın, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki ve bölgedeki önemine değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okuduğum ve bildiğim kadarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Saray arasında, yani imparatorluğun sarayı İstanbul arasındaki uyuşmazlık önce İskenderun konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri, Saray'ın izniyle İskenderun'dan Orta Doğu'ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal, o dönem görevlidir ve talimat gelmiştir İngiliz askerlerinin oradan Orta Doğu'ya geçmesi için. Gazi, bunu kabul etmez ve Saray'ı tekrar uyarır. Der ki 'Buradan geçecekler ama bu Hatay'ın bir anlamda kaybedilmesine yol açabilir'. Bunu uygun görmediğini ifade etmiştir.

Saray'dan tekrar 'Hayır, buna izin vereceksin' diye talimat gelmiştir ve Atatürk o talimata uymamıştır. Dolayısıyla, Hatay'ın böyle bir özelliği daha var. Hatay'ı yeniden kazanmak ve bunu büyük bir diplomatik zaferle ve bütün dünyanın kabul edebileceği bir yapı, anlayış ve hukuk sistemi içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kazandırması olağanüstü güzel bir olaydır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bunun, Türkiye ve dünya tarihi açısından da son derece değerli olduğuna işaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın sözlerine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'e sahip çıkmamız konusunda beni ve Sayın Genel Başkanlarımızı da bir anlamda göreve çağırdınız ve dediniz ki 'Ankara'dasınız ve Cumhuriyet'imize hep beraber sahip çıkalım. Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkalım ve onun devrimlerine sahip çıkalım. Şu sözü hep beraber veriyoruz aslında. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında güzel Cumhuriyet'imizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Zaten demokrasiyle taçlandıracak olanlar da Millet İttifakı'nın temel aktörleridir. Bu ülkede huzuru, barışı, kardeşliği, inançlara kültürlere, kimliklere saygıyı, hep beraber inşallah büyüteceğiz ve yeşerteceğiz. Bunu inşallah önümüzdeki süreç içinde nisan ayında gelir tekrar Hatay'da dillendiririz."

EXPO'nun Hatay'a gelmesinin başlı başına olağanüstü bir olay olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a teşekkürlerini iletti.

Programda, Savaş da sanayi, kültür, turizm, ticaret gibi alanlarda bölgede yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

