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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde Atatürk Evi'ni ve Belediyeyi ziyaret etti

16.09.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde Atatürk Evi'ni ve Belediyeyi ziyaret etti

KIRKLARELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programları için kente gelen Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediyesince kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde yaptırılan Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Burada partililerce karşılanan Kılıçdaroğlu, Atatürk Evi'ni gezerek Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Evi önünde partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Kırklareli Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu belediye personeli ve Kesimoğlu çiçekle karşıladı. Kılıçdaroğlu, Kesimoğlu ile belediye binasında bir süre görüştü.

Kesimoğlu, ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'na Osmanlıca ve Türkçe Nutuk ile yağlı boya tekniğiyle çizilmiş Atatürk portesi armağan etti.

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