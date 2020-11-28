CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı ile yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ile Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını getirmek istediklerini belirterek, "Ahlaklı, hesap veren, yapılan harcamanın hesabını veren bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Kavgalı bir Türkiye değil, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye anlayışını egemen kılmak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesince düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde, hayata geçirilen projelerden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Millet İttifakı ile Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışı getirmek istediklerini ifade eden Kılıçdroğlu, "Ahlaklı, hesap veren, yapılan harcamanın hesabını veren bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Kavgalı bir Türkiye değil, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye anlayışını egemen kılmak istiyoruz. Belediye başkanlarımız bu çerçevede çalışıyorlar. 7 temel ilkemiz var, her ilkeye belediye başkanımız uyacak. Yerel yönetimlerde sağlanan her başarıyı alkışlayacağız. Ben de alkışlayacağım, sizler de alkışlayacaksınız." diye konuştu.