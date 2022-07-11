CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa kurbanlarını andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, katledilenleri andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan 27 yıl önce, tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 21'inci yüzyılın eşiğinde Avrupa'nın göbeğinde yaşanan ve tarihin en utanç verici vahşeti olan bu soykırımı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

