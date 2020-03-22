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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi, Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'daki cenaze töreninin ardından Dalgıç'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Dalgıç'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından dualarla defnedildi.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ve yakınları, milletvekilleri, partililer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

- Cenaze töreninden notlar

Cenaze törenine katılanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfektan, eldiven ve maske dağıltılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da törene maskeyle geldiği görüldü.

Cenaze töreninde, "Defin işlemine aile eşrafından başka kimse alınmayacaktır" ve "Aranızda mesafe bırakarak durunuz" şeklinde anonslar yapıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli toprağa verildi

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