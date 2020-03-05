YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği ahlaksızca sözlerinden dolayı kınıyorum” dedi.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği ifadeleri ahlaksızca bulduğunu ve sözlerinden dolayı kınadığını belirtti.

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği ahlaksızca sözlerinden dolayı kınıyorum” dedi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği ifadeleri ahlaksızca bulduğunu ve sözlerinden dolayı kınadığını belirtti. Gündüz, “Bu sözler siyasi nezaketten, edepten uzak edepsizce ve ahlaksızca sözlerdir. Bu sözler Cumhurbaşkanımızın nezdinde yüce milletimize sarf edilmiştir. Çünkü Cumhurbaşkanımız aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş bütün halkımızın yani 82 milyonun Cumhurbaşkanıdır. CHP’li yöneticiler bu eylem ve söylemleri ile zıvanadan çıkmışlardır. CHP, HDP’nin kuyruğuna takılmış milli ve manevi değerlerimizden hızla uzaklaşmış bir parti konumuna gelmiştir. CHP bu tutumu ile şehit ve gazilerimizi üzmüş, incitmiştir. Şehit ve gazi ailelerimiz CHP’nin bu tutumundan dolayı CHP’den nefret eder duruma gelmiştir. Çok zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde CHP’nin Esad rejimini desteklemesi ahlaksızca bir tutumdur. Bütün bu gerçekler ortada iken milletin iradesi ile seçilmiş bir cumhurbaşkanına hakaret etmek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Bu söylemleri kullanan CHP grup başkan vekili ahlak sınırlarını zorlayıp onur, şereften yoksun tutum takınmıştır. CHP’nin biran önce kendisini toparlamasını ve fabrika ayarlarına dönmesini bekliyoruz. Bunu yapmayan CHP bu tutumu ile Türkiye partisi olmaktan çıkmış FETÖ’nün sözcülüğüne soyunan parti olmuştur” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:36
İkindi
15:49
Akşam
18:23
Yatsı
19:38

İlginizi Çekebilir

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.