CHP İl Başkanı Çankır; Duruşmayı biz de takip edeceğiz

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir hakkında ‘Devlet büyüklerine hakaret’ suçlaması ile ilgili açılan davanın yarınki duruşmasına kendilerinin de takip edeceğini söyledi.

Yarın Aydın Adliyesi’nde görülecek olan davanın duruşmasına CHP Kadın Kolları Genel başkanı Aylin Nazlıaka’nın da katılacağını belirten CHP Aydın İL başkanı Ali Çankır, duruşma öncesi yaptığı açıklamada “İl Kadın Kolları örgütümüzün 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirdiği il kongremizde kadına yönelik şiddet, taciz ve cinayetlere tepki olarak gerçekleştirdiği ‘Las Tesis’ protestosundan dolayı İl Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Özdemir’e ‘Devlet büyüklerine hakaret’ suçlaması ile ilgili dava açılmıştı. Bu davaya istinaden karar duruşması 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 10:30 ’da görülecektir. Duruşmayı ben de takip edeceğim. Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka’nın da katılacağı duruşma sonunda saat 12:00’de İl Başkanlığımız da gündeme dair basın açıklaması yapacağız” dedi.

CHP Aydın İl başkanı Ali Çankır, basın açıklamasının ardından Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve MYK ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret edeceklerini söyledi.

