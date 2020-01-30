CHP İl Başkanı Çankır’dan Yunan vekile sert tepki

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Türk Bayrağına saygısızlık yapan Yunan vekile sert tepki gösterdi.

CHP’li Ali Çankır, yaptığı açıklamada; "AP Genel Kurulunda Türk bayrağımızı saygısızca yırtan Yunanistan milletvekili atalarından gereken dersi almamış olacakki böyle bir haddizlik yaparak bizlerin can damarına basmıştır.Uğruna binlerce canlar verdiğimiz Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi tek yürekte milyonlar olup birleştiğimiz, azim ve inançla savaştığımız,altında yaşamaktan onur ve gurur duyduğumuz bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrağımızı yırtmak hiç kimsenin haddine değildir.Yunanistanın saygı yoksunu milletvekili Türk Bayrağımızı yırtarak geçmişin kinini,öfkesini ve hala daha içlerinde var olan acısını bizlere göstermektedir.Bu ülke Kuvai Milliye ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele haddini bilmiştir,geldikleri gibi geri göndermiştir.

Hükümetimiz biran önce gerekeni yapmalı, siyasi ve hukuken tüm işlemleri başlatmalıdır" dedi.

