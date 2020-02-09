CHP Karabük 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP iktidarına hep beraber ihtiyacımız var." dedi.

Kuşoğlu, Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Karabük 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongre sürecinde partililerde ayrı bir heyecan gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin CHP iktidarına, CHP'nin de iktidara hasret olduğunu belirten Kuşoğlu, "28-29 Mart'ta kurultayımızı yapacağız. Bu kurultay, iktidar kurultayı olacaktır. Teması iktidar olacaktır çünkü iktidar zamanıdır çünkü iktidar için çalıştık, iktidar için azmettik. CHP iktidarına hep beraber ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kuşoğlu, Orta Doğu'daki bütün sorunların etnik ve inanca dayalı olduğunu savunarak, "Maalesef Türkiye'de de bunu yerleştirmeye çalıştılar. Türkiye'yi de inanç eksenli bir siyaset etrafında maalesef bölmeye çalıştılar ama bunu başaramadılar. Toplum çok gergin vaziyette. Bu gerginliğin aşılması lazım. Toplumsal barışın bir an önce oluşturulması lazım." ifadesini kullandı.

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