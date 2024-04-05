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CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

AA AA
05.04.2024 08:11
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CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu avukatlık ofisinde ölü bulundu.

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin'i (32) ofisinde ölü buldu.

Olay yerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de gelerek bilgi aldı.

Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Keskin'in tabancayla intihar ettiği değerlendiriliyor.

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