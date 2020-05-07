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CHP Kırşehir milletvekili İlhan, "Virüsün kolay yayılmasını sağlayacak her esneklik risktir"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 07.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, covid-19 salgınında alınan esneklik çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, "Virüsün kolay yayılımını sağlayacak her esneklik büyük risk taşımaktadır"dedi.İlhan, salgın sürecini TBMM milletvekilliğinin yanı sıra hekim kimliği ile yakın takip ettiğini belirttiği açıklamasında, "Halkın parlamentodaki temsili olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

CHP Kırşehir milletvekili İlhan, "Virüsün kolay yayılmasını sağlayacak her esneklik risktir"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, covid-19 salgınında alınan esneklik çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, "Virüsün kolay yayılımını sağlayacak her esneklik büyük risk taşımaktadır"dedi.
İlhan, salgın sürecini TBMM milletvekilliğinin yanı sıra hekim kimliği ile yakın takip ettiğini belirttiği açıklamasında, "Halkın parlamentodaki temsili olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Salgın ortamının Türkiye’de oluşturduğu sosyal ve ekonomik yıpranmaya ilişkin önlemlere ve esnekliklere dair, hükümet bilim kurulu üyelerinin ortaya koyduğu detaylı çalışmaları içeren resmi raporlar çerçevesinde hareket etmeli"diye konuştu.
Virüsün kolay yayılımını sağlayacak her esnekliğin büyük risk taşıdığını belirten İlhan’ın açıklaması şöyle;
"Küresel ve dolayısıyla pandemi halini almış olan bir salgınla karşı karşıyayız. Bu süreçte başta hükümet ve tüm kamu niteliğine haiz tüzel kişilikler ve tüm vatandaşlarımız üzerine düşeni titizlikle uygulamak zorundadır. 2. dalgaya hazırlıksız yakalanmak şu ana kadar başta sağlık personelimizin, emniyet mensuplarımızın, belediye çalışanlarımızın, diğer tüm kamu görevlilerinin ve bu süreci sabırla mücadele ederek sürdüren vatandaşlarımızın fedakarlıklarını, uğraşlarını ve emeklerini boşa çıkaracaktır."

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