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  4. CHP Kumluca İlçe Başkanı Kocacık oldu

CHP Kumluca İlçe Başkanı Kocacık oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 05.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

CHP Kumluca olağan seçimli ilçe kongresinde, 166 delegenin 88’inin oyunu alan Arif Kocacık ilçe başkanlığına seçildi.Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde yapılan ilçe kongresine, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Kumluca Belediye başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İYİ Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Bircan ve CHP çevre ilçe başkanları ve partililer katıldı.Kongre’de kayıtlı 172 delegeden 166’sı oy kullanırken, 166 oyun hepsi geçerli sayıldı.

CHP Kumluca olağan seçimli ilçe kongresinde, 166 delegenin 88’inin oyunu alan Arif Kocacık ilçe başkanlığına seçildi.
Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde yapılan ilçe kongresine, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Kumluca Belediye başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İYİ Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Bircan ve CHP çevre ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Kongre’de kayıtlı 172 delegeden 166’sı oy kullanırken, 166 oyun hepsi geçerli sayıldı. Geçerli 166 oydan 88’ni alan Arif Kocacık, başkanlığına seçildi. Mevcut Başkan Fahretdin Karaöz ise 78 oyda kaldı.

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