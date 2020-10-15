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CHP Milletvekillerinden ETSO’ya ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 15.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti.ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i makamında ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın ülke gündemine ilişkin görüşlerini paylaştılar.

CHP Milletvekillerinden ETSO’ya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i makamında ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın ülke gündemine ilişkin görüşlerini paylaştılar. CHP İl Başkanı Bülent Oğuz ve ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat’ın da hazır bulunduğu ziyarette, ülke ekonomisi, dış siyaset ve bölgesel kalkınma konularında görüşlerini açıklayan CHP Milletvekilleri, yaşanan pandemi sürecinde esnaf, tüccar ve sanayicilerin büyük zorluklar yaşadığını belirttiler.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, özellikle küçük esnafın pandemi sürecinde sıkıntıya girdiğini söyledi. Dövizdeki artışın üreticiye olumsuz yansıdığını anlatan Başkan Yücelik, birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlukların üstesinden gelineceğini kaydetti.
Başkan Yücelik, CHP Milletvekilleri Aydın ve Yeşil’e Oltu taşı tespih hediye etti.

CHP Milletvekillerinden ETSO’ya ziyaret

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