YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi

CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler Belediyesi Meclisi’nde belediyenin 2021 yılı tahmini bütçesinde bir önceki yıla göre büyük artışlar gösteren sosyal yardım ve kentsel dönüşüm çalışmaları dahil bütçenin her kalemine ‘hayır’ oyu verdiler.Esenler Belediyesi’nin 2021 yılı mali performansı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü Esenler Belediye Meclisi’nin 6.

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler Belediyesi Meclisi’nde belediyenin 2021 yılı tahmini bütçesinde bir önceki yıla göre büyük artışlar gösteren sosyal yardım ve kentsel dönüşüm çalışmaları dahil bütçenin her kalemine ‘hayır’ oyu verdiler.
Esenler Belediyesi’nin 2021 yılı mali performansı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü Esenler Belediye Meclisi’nin 6. Seçim Yılı 2. Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantısı Esenler Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, bu dönemde belirledikleri 5 vizyon üzerine bir bütçe hazırladıklarını dile getirerek bu doğrultuda kaynak ayırdıklarını söyledi.
Esenler’deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Göksu, "Depremden korunmanın tek bir yolu var. O da yapı stoğunuzu yenilemek. Bu konuda laf değil iş üretiyoruz. 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 binini yeniledik. Kalan konutların yenilenmesi için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.
Bütçedeki harcama kalemlerinin en çok kentsel dönüşüm, gençlik hizmetleri ve sosyal yardıma ayrıldığını belirten Başkan Göksu, "Birinci bütçedeki harcama kalemimiz kentsel dönüşümdür. İkincisi, gençlik çalışmaları. Üçüncüsü ise sosyal yardımdır. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl bütçemiz yaklaşık yüzde 28 arttı" diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti hepsine ‘hayır’ dedi
Konuşmaların ardından Esenler Belediyesi 2021 yılı bütçesi kalemleri tek tek oylandı. Oylamada CHP ve İYİ Parti’ye mensup meclis üyeleri; bir önceki yıla göre kentsel dönüşüm hizmetleri bütçesini yüzde 83, aile ve gençlere yönelik hizmetlerin bütçesini yüzde 87, sosyal yardım bütçesini yüzde 120 artıran Esenler Belediyesi’nin önümüzdeki yıl bütçe kalemlerinin hepsine hayır oyu verdiler. Öte yandan, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler’de yapılacak yeni çocuk bahçeleri ve otoparklar için de hayır oyu kullandılar.
Yapılan oylamada, 2021 yılı tahmini bütçesi, AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili meclis üyelerinin de hayır oyları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı
‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:02
Öğle
12:56
İkindi
16:06
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.