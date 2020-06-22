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CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

BİLECİK HABERLERİ  | 22.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muharrem Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün belediye meclisinde yaşanan olaylar sonrası AK Partili belediye meclis üyesine sahip çıkarak, "İnsanlar arasında ayrımcılık yapan söylemi ve bunun siyasete alet edilmesini kınıyorum" dedi.Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında yaşanan olayların ardından Gürses’in, Kaya’ya, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" sözleri tepki gösterdi.

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muharrem Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün belediye meclisinde yaşanan olaylar sonrası AK Partili belediye meclis üyesine sahip çıkarak, "İnsanlar arasında ayrımcılık yapan söylemi ve bunun siyasete alet edilmesini kınıyorum" dedi.
Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında yaşanan olayların ardından Gürses’in, Kaya’ya, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" sözleri tepki gösterdi. Tüfekçioğlu, "Yaklaşık 40 yıldır Bilecik’te yaşayan, 16 yıldır Bilecik Karadenizliler Dernek Başkanlığı yapmış, Karadenizliler Derneği Kurucu ve Onursal Dernek Başkanı ve Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi olarak hizmet etmeye çalıştığım Bilecik şehrimize, yakın zamanda yapılan meclis toplantısında hoş olmayan bir diyalog olmuştur. İnsanlar arasında ayrımcılık yapan söylemi ve bunun siyasete alet edilmesini kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

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Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
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