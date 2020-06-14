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CHP’li milletvekilleri çiftçilerin destek beklediğini söyledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.06.2020 19:01 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Adıyaman’ın Kahta ve Samsat ilçelerinde tarım alanındaki üreticileri ziyaret ederek üretici birlikleri ve kooperatiflerle bir araya geldi.Milletvekili Abdurrahman Tutdere, pandemi sürecinin getirdiği sorunlar ve Mayıs ayında Kahta’da dolu yağışının yol açtığı zararın yerinde incelenmesi ve tespiti için İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yerinde incelemeler yapmak üzere görevlendirildiklerini belirterek Adıyamanlı çiftçilerin her zaman sorumluluklarını yerine getirdiklerini ancak hükümet tarafından ikinci sınıf muamele gördüğünü söyledi.Milletvekili Tutdere, “Ülkemiz genelinde 16-25 Mayıs tarihleri arasında yaşanan doğal afetlerden dolayı birçok ilimizde tarımsal üretimde zararlar meydana gelmiştir.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Adıyaman’ın Kahta ve Samsat ilçelerinde tarım alanındaki üreticileri ziyaret ederek üretici birlikleri ve kooperatiflerle bir araya geldi.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, pandemi sürecinin getirdiği sorunlar ve Mayıs ayında Kahta’da dolu yağışının yol açtığı zararın yerinde incelenmesi ve tespiti için İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yerinde incelemeler yapmak üzere görevlendirildiklerini belirterek Adıyamanlı çiftçilerin her zaman sorumluluklarını yerine getirdiklerini ancak hükümet tarafından ikinci sınıf muamele gördüğünü söyledi.
Milletvekili Tutdere, “Ülkemiz genelinde 16-25 Mayıs tarihleri arasında yaşanan doğal afetlerden dolayı birçok ilimizde tarımsal üretimde zararlar meydana gelmiştir. Aynı şekilde 24 Mayıs 2020 tarihinde, şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonrası Kahta ilçemize bağlı Yelkovan, Narince, Göçeri, Damlacık, Burmapınar, Salkımbağı, Çaltılı, Çaybaşı, Ovacık, Belveren, Ulupınar, Gödülge, Mülk, Eskikahta, Oluklu, Bağbaşı Köyleri ile Bölükyayla Beldesindeki ekili alanlarda ciddi bir tahribatın meydana geldiğini ve buna bağlı olarak büyük bir mağduriyetin söz konusu olduğunu afetin hemen ardından üreticilerimizi ziyaret ederek, yerinde tespit etmiştik.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi sonucu, İzmir Milletvekilimiz Kamil Okyay Sındır, Mersin Milletvekilimiz Alpay Antmen ve parti örgütlerimizle birlikte Kahta ve Samsat ilçelerimizde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik.
Üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, gerçek hasarın tespit edilerek karşılanmasını talep ediyoruz. Üretimin devamlılığın sağlanabilmesi için sadece meydana gelen hasarın, ürün gelirinin veya üreticinin kredi borçlarının ertelenmesi değil aynı zamanda üreticiye maddi hasar desteğinin verilmesi de gerekiyor. Bu konuda Kahta ilçemizde yetkili tarım teşkilatları, üretici birlikleri ve kooperatiflerle bir araya gelerek üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
Daha sonra Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı’yı ziyaret eden heyet, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, “Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve buraya gelen heyete ilçemize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

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