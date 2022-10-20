CHP'li Nazlıaka, Soma'da madenci yakınlarıyla buluştu

MANİSA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Soma ilçesinde madenci yakınlarıyla bir araya geldi.

CHP Soma İlçe Başkanlığında partililer ve madenci yakınlarıyla görüşen Nazlıaka'ya, Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ve Manisa İl Başkanı Semih Balaban eşlik etti.

Soma'dan bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Nazlıaka, "Ben de bir madenci kızıyım. Sizin duygularınızı yakinen biliyorum. Sorunlarınızın çözümü için gerekli çalışmaları yapacağız. Madencilik sektörüyle ilgili yeni düzenlemeler yapılmalı ve bu ülkede çalışanların hayatı değer kazanmalı." ifadelerini kullandı.

