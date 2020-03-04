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CHP'li Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma

ANKARA HABERLERİ  | 04.03.2020 17:52 | Son Güncelleme

CHP'li Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özkoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.

Paylaşımın video eklentisinde Özkoç'un, TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Grup Başkanvekil Engin Özkoç Soruşturma

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