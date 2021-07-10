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  4. CHP'li Torun'dan, Eynesil Belediye Başkanı tarafından bir kadının darbettirildiği iddiasına ilişkin açıklama:

CHP'li Torun'dan, Eynesil Belediye Başkanı tarafından bir kadının darbettirildiği iddiasına ilişkin açıklama:

10.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz tarafından bir kadının darbettirildiği iddiasına ilişkin, "Olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşanan darp olayının ardından parti genel merkezi tarafından genel inceleme başlatıldığını bildirdi.

Belediye Başkanı Karadeniz'in ilçedeki bir parkla ilgili şikayet gelmesi üzerine bölgeye gittiğini, Karadeniz'in şikayetçi aileyle görüşmesi esnasında parkın işletme sahipleriyle aile arasında arbede yaşandığını belirten Torun, "Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları, aile ve işletme sahipleri arasındaki arbedeyi yatıştırmak için çaba göstermiştir." açıklamasında bulundu.

Parkta bulunan birçok vatandaşın olaya şahitlik ettiğini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Bölge sakinleri, söz konusu aile ile parkın işletme sahipleri arasında geçmişten gelen bir husumet olduğunu da aktardılar. Belediye başkanımız, söz konusu olayda görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Hal böyle iken olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın, olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşananları bilinçli olarak saptırmaya çalışarak, belediye başkanımız üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışmak ne hukuka ne de vicdanlara sığar."

Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını aktaran Torun, "Gerek başkanımız gerekse çalışma arkadaşları açılacak davada da tanık olarak ifade verecektir." değerlendirmesini yaptı.

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