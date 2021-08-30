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CHP'lilerden Atatürk ve silah arkadaşlarını anma yürüyüşü

30.08.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'lilerden Atatürk ve silah arkadaşlarını anma yürüyüşü

CHP Ankara İl Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak amacıyla Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüş düzenlendi.

Kızılay'daki il başkanlığı binası önünde bir araya gelen CHP'li bazı milletvekili, parti temsilcisi ve vatandaşlar kortej oluşturdu.

Yürüyüş sırasında Türk bayrakları taşıyan partililer, sloganlar attı, parti otobüsünden çalınan marşlara eşlik etti.

Gruptakiler, yürüyüşün ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

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