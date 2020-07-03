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CHP’nin Ege il başkanları Başkan Soyer’i ziyaret etti

İZMİR HABERLERİ  | 03.07.2020 09:51 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ege il başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ege il başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Soyer, il başkanlarının ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
CHP Ege il başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ziyarette bulundu. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz, Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban, Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile Uşak İl Başkanı Ali Karaoba’yı başkanlık makamında ağırlayan Soyer, il başkanlarının ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin eşlik ettiği ziyarette pandemi süreci ve ülke gündemi değerlendirildi.
Geçtiğimiz yıl Aydın’da gerçekleşen bu buluşmanın daha sık olmasını dileyen Başkan Soyer, “Sizleri görmek çok güzel. Bu güzel birlikteliğimiz artmasını, daha sık bir araya gelip görüşmeyi diliyorum” dedi.

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