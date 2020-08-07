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ÇİBEM öğrencilerinden yüzde 80 başarı

İZMİR HABERLERİ  | 07.08.2020 12:30 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezine (ÇİBEM) devam eden lise hazırlık öğrencileri, girdikleri Liselere Geçiş Sınavında (LGS) yüzde 80 başarı elde etti.Pandemi nedeniyle son 3 ay evlerinde online olarak derslerine devam etmek durumunda kalan ÇİBEM öğrencileri, LGS’de elde ettikleri başarılarla Çiğli’nin gururu oldu.

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezine (ÇİBEM) devam eden lise hazırlık öğrencileri, girdikleri Liselere Geçiş Sınavında (LGS) yüzde 80 başarı elde etti.
Pandemi nedeniyle son 3 ay evlerinde online olarak derslerine devam etmek durumunda kalan ÇİBEM öğrencileri, LGS’de elde ettikleri başarılarla Çiğli’nin gururu oldu. Fen liseleri ile nitelikli liselere girmek için gerekli olan yüzde 1 ile 5 dilim arasına 13 öğrenci, iyi liselere girmek için gerekli olan yüzde 5 ile 10 dilim arasına 21 öğrenci ve her hangi bir Anadolu lisesine girmek için gerekli olan yüzde 10 ile 25 dilimine 57 öğrenci girdi.

Tercih danışmanlığı hizmeti sunuldu
Toplamda yüzde 80 başarının sağlandığı LGS’de öğrenciler için Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinde bulunan rehberlik birimi de tercih danışmanlığı hizmeti verdi. Öğrenciler, Whatsapp üzerinden ya da telefonla rehberlik birimindeki öğretmenlerine danışarak aldıkları puanlara göre en iyi liselere girebilmek için tercihlerini tamamladı.

Pandemi nedeniyle online ders
Dönem başında öğrencilere yüz yüze eğitim verdiklerini ancak pandemi nedeniyle derslerin online olarak devam ettiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “ÇİBEM’de yüz yüze derslerimiz uzman eğitimcilerimiz tarafından 6 ay boyunca düzenli olarak verildi. Ancak salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kaldık. Buna rağmen eğitimlerimiz aksamadı ve öğrencilerimiz evlerinden online olarak eğitimlerine devam etti. Öğrencilerimiz bu zorlu koşullarda yüzde 80 gibi bir başarı göstererek liselere yerleşme hakkı kazandı. Tüm öğrencilerimizi ve onların üzerinde emeği olan eğitimcilerimiz ile velilerimizi yürükten kutluyorum” diye konuştu.

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