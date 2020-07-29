Cide Devlet Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Devlet Hastanesinin kaba inşaatının bittiğini açıkladı.

Bilecik’e ataması yapılmadan önce Cide Devlet Hastanesindeki çalışmaları incelemeyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Yüklenici firmanın Şantiye Şefi Ziya Haspolat, yer teslimini almasına rağmen hantal işleyen evrak işleri yüzünden 3 aydır inşaata başlayamadığını bizlere gelerek iletmişti. Bizlerde evrak işleriyle ilgili tüm organizasyonu yapacağını ve en geç bir hafta içinde evrakının elinde olacağını ifade etmiştik. Tüm inisiyatifi alarak hemen inşaata başlamasını rica etmiştik. İnşaata başlayan yüklenici firmanın tüm sıkıntıları, bu süreçte giderildi” dedi.

Cide Devlet Hastanesinin kaba inşaatının bu süreçte tamamlandığını belirten Kaymakam Açıkgöz, “Göreve başladığımda ilk çözmem gereken sorun, yüklenici firmanın belediye ve il müdürlükleri ile yaşadığı bazı sorunlar sebebiyle, üç aydır devlet hastanesi inşaatına başlayamaması meselesi idi. Bugün kaba inşaatı tamamlanan devlet hastanemiz, biz görev değişimi sebebiyle göremeyecek olsak da inşallah önümüzdeki Nisan ayında açılmış olacak” dedi.

Kaymakam Açıkgöz, ziyaret esnasında hastanenin karayoluna bağlantısını sağlayacak olan yolun, asfaltlanması için Karayolları 15. Bölge Müdürü Sayın Yüksel Oğuzhan ile telefon görüşmesi yaparak, bu konuda da söz aldı.

